Permanence numérique collective : Thématique Santé Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 29 janvier, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – sur inscription

Participez à notre permanence numérique collective pour apprendre à utiliser les outils pour gérer vos démarches de santé en ligne : Ameli, Mon espace santé, etc.

### Vous souhaitez devenir plus autonome pour vos démarches concernant la santé ?

**Participez à notre permanence numérique collective Jeudi 29 Janvier 2026 de 14h à 15h30 dans l’EPN de la Maison de Quartier la Bellangerais.**

Ce temps sera animé par notre médiatrice numérique.

Gratuit – Sur inscription à l’accueil de la Maison de Quartie la Bellangerais ou au 0299272110

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-29T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-29T15:30:00.000+01:00

1

0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



