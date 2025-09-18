Permanence numérique Médiathèque Virginia Woolf Paris

Permanence numérique Médiathèque Virginia Woolf Paris jeudi 18 septembre 2025.

A partir du 18 septembre.

Tous les jeudis, de 13h à 16h30 • Dans l’espace d’animation de la médiathèque

Accès libre

La permanence s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux utiliser leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs.

L’objectif est d’aider chacun à prendre en main ses outils numériques grâce à des conseils pratiques et un accompagnement personnalisé.

Médiathèque Virginia Woolf

4, rue Germaine Krull, Paris 13

mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

01 44 08 12 71

Permanence numérique par une conseillère de la Mairie du 13ème.

Du jeudi 18 septembre 2025 au jeudi 02 juillet 2026 :

jeudi

de 13h00 à 16h30

gratuit Public adultes.

Médiathèque Virginia Woolf 4-12 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/