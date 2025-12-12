Permanence numérique

Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Besoin d’un coup de pouce pour vos démarches en ligne ou pour mieux utiliser votre smartphone, tablette ou ordinateur ? Un agent dédié sera là pour vous accompagner pas à pas, dans une ambiance simple et conviviale. Public habitants du territoire de la CCIVS.

14h30-16h30, Mairie.

Gratuit, sur inscription.

Pôle Social de la CCIVS 05 53 80 86 86 .

Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 86 86

English :

Need a helping hand with your online procedures, or to make better use of your smartphone, tablet or computer? A dedicated agent will be there to guide you step by step, in a simple and friendly atmosphere.

2.30pm-4.30pm, Town Hall.

Free, registration required.

CCIVS 05 53 80 86 86

