Permanence numérique Montrem

Besoin d’un coup de pouce pour vos démarches en ligne ou pour mieux utiliser votre smartphone, tablette ou ordinateur ? Un agent dédié sera là pour vous accompagner pas à pas, dans une ambiance simple et conviviale. Public habitants du territoire de la CCIVS.
14h30-16h30, Mairie.
Gratuit, sur inscription.
Pôle Social de la CCIVS 05 53 80 86 86 .
Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 86 86
English :
Need a helping hand with your online procedures, or to make better use of your smartphone, tablet or computer? A dedicated agent will be there to guide you step by step, in a simple and friendly atmosphere.
2.30pm-4.30pm, Town Hall.
Free, registration required.
CCIVS 05 53 80 86 86
