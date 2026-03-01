PERMANENCE Numérique Parcours Sup’ Montfort-sur-Meu

PERMANENCE Numérique Parcours Sup’

Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:30:00

fin : 2026-03-11 17:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Envie d’un petit coup de pouce pour Parcoursup, dans un cadre bienveillant ?

Quai n°3 propose un atelier gratuit Parcoursup , le mercredi 11 mars de 15h30 à 17h30.

Que vous soyez lycéen·ne, parent un peu stressé·e , étudiant·e en réorientation ou en reconversion, cet atelier est là pour vous écouter, vous rassurer et vous accompagner avec simplicité — pas pour remplacer les profs ou les services officiels, mais pour vous offrir un espace d’échange bienveillant autour de vos questions, vos vœux, votre CV ou lettre de motivation.

On prendra le temps de relire ensemble, d’échanger sur vos doutes, d’identifier des pistes ou contacts utiles (Mission Locale, France Travail, Exploratoire…) dans un esprit d’entraide et de partage.

Sur inscription, avec des créneaux de 30 minutes par personne ou famille.

Venez comme vous êtes — l’idée est de se sentir soutenu·e, rassuré·e et entour .

Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

