PERMANENCE NUMÉRIQUE: QUESTIONS / RÉPONSES Langres

PERMANENCE NUMÉRIQUE: QUESTIONS / RÉPONSES
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Entrée libre
2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28
Vous avez des questions? Vous ne savez pas comment faire une recherche sur Internet ou envoyer un message? Votre ordinateur vous résiste? Venez avec vos interrogations et vos problèmes; un conseiller numérique est à votre disposition sur une plage de deux heures pour vous aider.
Sans rendez-vous
Tout public .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
