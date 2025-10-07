PERMANENCE NUMÉRIQUE: QUESTIONS / RÉPONSES Langres

PERMANENCE NUMÉRIQUE: QUESTIONS / RÉPONSES Langres mardi 7 octobre 2025.

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tout public

Vous avez des questions? Vous ne savez pas comment faire une recherche sur Internet ou envoyer un message? Votre ordinateur vous résiste? Venez avec vos interrogations et vos problèmes; un conseiller numérique est à votre disposition sur une plage de deux heures pour vous aider.

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

