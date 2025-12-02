PERMANENCE NUMÉRIQUE QUESTIONS RÉPONSES Langres
PERMANENCE NUMÉRIQUE QUESTIONS RÉPONSES
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-23
2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30
Tout public
Vous avez des questions ? Vous ne savez pas comment faire une recherche sur Internet ou envoyer un message ? Votre ordinateur vous résiste? Venez avec vos interrogations et vos problèmes; un conseiller numérique est à votre disposition sur une plage de deux heures pour vous aider.
Sans rendez-vous
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
