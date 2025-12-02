PERMANENCE NUMÉRIQUE QUESTIONS RÉPONSES Langres

PERMANENCE NUMÉRIQUE QUESTIONS RÉPONSES

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-23

2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30

Tout public

Vous avez des questions ? Vous ne savez pas comment faire une recherche sur Internet ou envoyer un message ? Votre ordinateur vous résiste? Venez avec vos interrogations et vos problèmes; un conseiller numérique est à votre disposition sur une plage de deux heures pour vous aider.

Sans rendez-vous

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

