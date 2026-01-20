Permanence Numérique questions/réponses Langres
Permanence Numérique questions/réponses Langres mardi 3 mars 2026.
Permanence Numérique questions/réponses
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03
2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31
Tout public
Vous avez des questions ? Vous ne savez pas comment faire une recherche sur Internet ou envoyer un message ? Votre ordinateur vous résiste? Venez avec vos interrogations et vos problèmes; un conseiller numérique est à votre disposition sur une plage de deux heures pour vous aider.
Sans rendez-vous
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
