Permanence numérique questions/réponses Langres
Permanence numérique questions/réponses Langres mardi 7 avril 2026.
Permanence numérique questions/réponses
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28
Tout public
Vous avez des questions? Vous ne savez pas comment faire une recherche sur Internet ou envoyer un message? Votre ordinateur vous résiste? Venez avec vos interrogations et vos problèmes; un conseiller numérique est à votre disposition sur une plage de deux heures pour vous aider.
Sans rendez-vous
Tout public .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Permanence numérique questions/réponses Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne du Pays de Langres
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