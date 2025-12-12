Permanence numérique

43 Rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Un coup de pouce pour vos démarches en ligne ou pour mieux utiliser votre smartphone, tablette ou ordinateur ? Un agent dédié sera là pour vous accompagner pas à pas, dans une ambiance simple et conviviale.

14h30-16h30, Pôle administratif CCIVS.

Gratuit, sur inscription.

CCIVS 05 53 80 86 86

Besoin d’un coup de pouce pour vos démarches en ligne ou pour mieux utiliser votre smartphone, tablette ou ordinateur ? Un agent dédié sera là pour vous accompagner pas à pas, dans une ambiance simple et conviviale. Public habitants du territoire de la CCIVS.

14h30-16h30, Pôle administratif CCIVS.

Gratuit, sur inscription.

Pôle Social de la CCIVS 05 53 80 86 86 .

43 Rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 86 86

English :

Need a helping hand with your online procedures, or to make better use of your smartphone, tablet or computer? A dedicated agent will be on hand to guide you step by step, in a simple, friendly atmosphere.

2:30pm-4:30pm, Pôle administratif CCIVS.

Free, registration required.

CCIVS 05 53 80 86 86

L’événement Permanence numérique Saint-Astier a été mis à jour le 2025-12-10 par Vallée de l’Isle en Périgord