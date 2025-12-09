Permanence numérique Sourzac
Permanence numérique Sourzac mardi 9 décembre 2025.
Permanence numérique
Mairie Sourzac Dordogne
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Besoin d’un coup de pouce pour vos démarches en ligne ou pour mieux utiliser votre smartphone, tablette ou ordinateur ? Un agent dédié sera là pour vous accompagner pas à pas, dans une ambiance simple et conviviale.
14h30-16h30, Mairie.
Gratuit, sur inscription.
CCIVS 05 53 80 86 86
Mairie Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 86 86
English : Permanence numérique
Need a helping hand with your online procedures, or to make better use of your smartphone, tablet or computer? A dedicated agent will be there to guide you step by step, in a simple and friendly atmosphere.
9:30am-11:30am, Town Hall.
Free, registration required.
CCIVS 05 53 80 86 86
