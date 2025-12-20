Permanence oiseaux hivernants au lac Kir, Dijon
Permanence oiseaux hivernants au lac Kir, Dijon dimanche 1 mars 2026.
Permanence oiseaux hivernants au lac Kir
Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 16:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 14 h à 16 h, habituellement entre l’Odysséo et la passerelle côté Plombières-lès-Dijon (la permanence est itinérante à différents endroits du lac, repérez de loin la flamme LPO) ! Réservation non nécessaire. .
Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Permanence oiseaux hivernants au lac Kir
L’événement Permanence oiseaux hivernants au lac Kir Dijon a été mis à jour le 2025-12-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)