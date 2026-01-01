Permanence OPAH CCGP Pontarlier

Permanence OPAH

CCGP 22 rue Pierre Déchanet Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 14:00:00

fin : 2026-06-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-20 2026-03-03 2026-03-20 2026-04-07 2026-04-17 2026-05-05 2026-05-22 2026-06-02 2026-06-19 2026-07-07 2026-07-17 2026-08-04

Organisé par SOLIHA et la CCGP.

Permanences organisée dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en cours sur le Grand Pontarlier. S’adresse aux propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés souhaitant rénover leurs biens et mobiliser des subventions. .

CCGP 22 rue Pierre Déchanet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 81 23 33 opah.ccgp@soliha.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Permanence OPAH

L’événement Permanence OPAH Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS