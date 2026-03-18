Permanence patinoire La patinoire La Forge Châtellerault

Permanence patinoire

La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

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La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr

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English : Permanence patinoire

L’événement Permanence patinoire Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne