Permanence patinoire La patinoire La Forge Châtellerault
Permanence patinoire La patinoire La Forge Châtellerault mercredi 8 avril 2026.
Permanence patinoire
La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
.
La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Permanence patinoire
L’événement Permanence patinoire Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne