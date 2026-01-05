Permanence PENS’aidants Espace PENSA Royan
Permanence PENS’aidants Espace PENSA Royan mardi 3 février 2026.
Permanence PENS’aidants
Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan Charente-Maritime
Début : 2026-02-03 14:30:00
fin : 2026-02-03
2026-02-03
Vous êtes aidant(e) et accompagnez régulièrement un proche en perte d’autonomie ?
Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
English :
Are you a caregiver who regularly accompanies a loved one who is losing his or her independence?
