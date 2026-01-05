Permanence PENS’aidants Espace PENSA Royan

Permanence PENS’aidants

Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 14:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Vous êtes aidant(e) et accompagnez régulièrement un proche en perte d’autonomie ?

.

Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you a caregiver who regularly accompanies a loved one who is losing his or her independence?

L’événement Permanence PENS’aidants Royan a été mis à jour le 2026-01-05 par Mairie de Royan