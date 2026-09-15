UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Permanence PENS’aidants Espace PENSA Royan

mardi 6 octobre 2026 · Espace PENSA · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Espace PENSA
Adresse
113 bd Clemenceau
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Permanence PENS’aidants

Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06 16:30:00

Date(s) :
2026-10-06

Vous êtes aidant(e) et accompagnez régulièrement un proche en perte d’autonomie ?
  .

Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67  sante@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you a caregiver who regularly accompanies a loved one who is losing his or her independence?

L’événement Permanence PENS’aidants Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)