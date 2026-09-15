Permanence PENS’aidants Espace PENSA Royan
mardi 6 octobre 2026 · Espace PENSA · Royan
Informations pratiques
Royan
Permanence PENS’aidants
Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06 16:30:00
Date(s) :
2026-10-06
Vous êtes aidant(e) et accompagnez régulièrement un proche en perte d’autonomie ?
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Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
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English :
Are you a caregiver who regularly accompanies a loved one who is losing his or her independence?
L’événement Permanence PENS’aidants Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan
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