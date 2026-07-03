Permanence Pépite Bretagne, France,

Informations pratiques

Permanence Pépite Bretagne Jeudi 1 juillet 2027, 12h00 France

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-01T12:00:00+02:00 – 2027-07-01T13:00:00+02:00

Fin : 2027-07-01T12:00:00+02:00 – 2027-07-01T13:00:00+02:00

Vous êtes étudiant.e ou jeune diplômé.e, intéressé.e par l’entrepreneuriat ?

Notre chargée de projet vous donne rendez-vous pour répondre à toutes vos questions, vous renseigner sur le SNEE (statut national étudiant entrepreneur) et vous orienter vers des dispositifs et structures qui peuvent vous aider.

Inscrivez-vous ici pour prendre rendez-vous !

France bretagne Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://pepite-bretagne.pepitizy.fr/fr/events/31144 »}] [{« link »: « https://pepite-bretagne.pepitizy.fr/fr/events/31144 »}]

Nous répondons à toutes vos questions sur la création d’activité : comment faire, quel accompagnement possible, les dispositifs existants, etc. lors de cette permanence sur le temps du midi. entrepreneuriat étudiant

Pépite Bretagne