Permanence pour l’observation des oiseaux hivernants à l’Étang Fouché d’Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc

Permanence pour l’observation des oiseaux hivernants à l’Étang Fouché d’Arnay-le-Duc

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

2026-02-08

Des bénévoles de la LPO munis de longues vues vous feront découvrir les oiseaux de l’Étang.

Animé par Christophe Oliveira.

Permanence de 10h00 à 12h00. Se garer sur le parking de l’Étang Fouché et suivre le parcours pédestre du tour de l’étang (la permanence est itinérante autour de l’étang, repérez de loin la flamme LPO). Et si vous en avez, n’oubliez pas vos jumelles!

Réservation non nécessaire. .

