Permanence Repair Café Saint-Amour

Le Repair Café est un atelier collaboratif, où des bénévoles tous passionnés de bricolage, partagent connaissance et savoir-faire avec des personnes apportant leurs objets en panne (petit électroménager, hifi..) afin de réparer ensemble.

L’association propose 1 atelier itinérant chaque mois sans rendez-vous

Le prochain se tiendra le samedi 13 décembre 2025 de 9 à 12 heures à DOMSURE (01) .

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 69 20 43 repaircafesaintamour@gmail.com

