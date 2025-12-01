Permanence santé mentale Quartier Jeunes 13 Paris

A QJ 13 le jeudi 11 décembre, un.e professionnel.le de santé sera là pour écouter les jeunes de 15 à 25 ans, individuellement ou en groupe, de manière anonyme, gratuite et sans rendez-vous de 12h à 14h.

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 25 ans.

Quartier Jeunes 13 115, rue de Tolbiac 75013 Paris