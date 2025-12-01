Permanence Service des Eaux Vivaïgo Lambesc

Permanence Service des Eaux Vivaïgo

Jeudi 11 décembre 2025 de 9h à 12h.

Jeudi 18 décembre 2025 de 9h à 12h. 23 boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Votre Service des Eaux VIVAÏGO vous informe que des permanences se tiendront au sein d’un Bureau de LA POSTE de LAMBESC (*), les jeudis 11 et 18 décembre 2025 de 9h à 12h.

Nous vous rappelons que notre Centre Service Clients se tient également à votre disposition, pour tout renseignement, du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 8h00 à 12h30, au n° Cristal 0 969 39 40 50 (appel non surtaxé). .

23 boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 69 39 40 50

Your VIVAÏGO Water Service informs you that office hours will be held at a LA POSTE office in LAMBESC (*), on Thursdays December 11 and 18, 2025 from 9am to 12pm.

Ihre Wasserbehörde VIVAÏGO informiert Sie darüber, dass in einem Büro von LA POSTE in LAMBESC (*) am Donnerstag, den 11. und 18. Dezember 2025, von 9 bis 12 Uhr Sprechstunden abgehalten werden.

Il vostro Servizio Idrico VIVAÏGO vi informa che gli orari di ufficio si terranno presso un ufficio LA POSTE a LAMBESC (*) i giovedì 11 e 18 dicembre 2025 dalle 9.00 alle 12.00.

Su Servicio de Aguas VIVAÏGO le informa que el horario de atención al público será en una oficina de LA POSTE en LAMBESC (*) los jueves 11 y 18 de diciembre de 2025 de 9 a 12 horas.

