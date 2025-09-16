Permanence sociale à la médiathèque de la Canopée Médiathèque de la Canopée Paris

La permanence sociale d’accueil a pour missions l’évaluation, l’information, l’orientation vers les partenaires sociaux compétents, l’accompagnement social et l’accès aux droits.

Suivant vos besoins et vos difficultés, ces professionnels vous orientent au mieux.

Gratuit, accès totalement libre.

Les équipes de travailleurs sociaux et éducateurs spécialisées de la Permanence Sociale de Belleville viennent vous rencontrer à la médiathèque de la Canopée.

Le mardi 14 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

Le mardi 30 septembre 2025

de 14h00 à 17h00

Le mardi 16 septembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee