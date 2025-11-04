Permanence SYNERGIE : Venez découvrir leurs opportunités en intérim Herlin-le-Sec – Agence SAINT-POL-SUR-TERNOISE Herlin-le-Sec

Permanence SYNERGIE : Venez découvrir leurs opportunités en intérim Herlin-le-Sec – Agence SAINT-POL-SUR-TERNOISE Herlin-le-Sec mardi 4 novembre 2025.

Permanence SYNERGIE : Venez découvrir leurs opportunités en intérim Mardi 4 novembre, 08h00 Herlin-le-Sec – Agence SAINT-POL-SUR-TERNOISE Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Synergie tiendra une permanence de 09h00 à 12h00 afin de présenter ses opportunités et rencontrer des candidats du territoire. Recrutement sur les secteurs d’activités de l’agro-alimentaire, du commerce, de la préparation de commande, du BTP et d’autres opportunités. Venez présenter vos compétences auprès du recruteur que vous soyez débutant ou expérimenté.

Herlin-le-Sec – Agence SAINT-POL-SUR-TERNOISE 62130 Herlin-le-Sec Herlin-le-Sec 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/457983 »}]

Synergie tiendra une permanence de 09h00 à 12h00 afin de présenter ses opportunités et rencontrer des candidats du territoire. La semaine de l’industrie agroalimentaire La semaine de l’industrie