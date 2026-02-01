Permanence Transaide Planning familial Monistrol-sur-Loire
Permanence Transaide Planning familial Monistrol-sur-Loire mercredi 18 février 2026.
Permanence Transaide
Planning familial 12 avenue Charles de Gaulle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-02-18 18:00:00
fin : 2026-02-18 20:00:00
2026-02-18
Permanence de l’association Transaide.
Venez rencontrer l’association Transaide pour vous former et poser des questions.
Plus d’informations sur l’affiche.
Planning familial 12 avenue Charles de Gaulle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 88 39 64 monistrolplanning43@gmail.com
English :
Permanence of the Transaide association.
Come and meet the Transaide association for training and questions.
More information on the poster.
