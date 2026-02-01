Permanence Transaide Planning familial Monistrol-sur-Loire

Permanence Transaide

Planning familial 12 avenue Charles de Gaulle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-02-18 20:00:00

2026-02-18

Permanence de l’association Transaide.

Venez rencontrer l’association Transaide pour vous former et poser des questions.

Plus d’informations sur l’affiche.

Planning familial 12 avenue Charles de Gaulle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 88 39 64 monistrolplanning43@gmail.com

