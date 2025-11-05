Permanence UFC Que Choisir Place des Etats-Généraux Lambesc
Permanence UFC Que Choisir Place des Etats-Généraux Lambesc mercredi 5 novembre 2025.
Permanence UFC Que Choisir
Mercredi 5 novembre 2025 de 9h à 12h. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-05 09:00:00
fin : 2025-11-05 12:00:00
2025-11-05
Si vous avez un litige avec un professionnel ou un problème de consommation, faites-vous aider par un conseiller litige de l’association UFC Que Choisir.
Rencontre, discussion et aide à la solution à envisager pour résoudre le litige. .
Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 74 57
English :
If you have a dispute with a professional or a consumer problem, get help from a UFC Que Choisir dispute advisor.
German :
Wenn Sie einen Rechtsstreit mit einem Gewerbetreibenden oder ein Verbraucherproblem haben, lassen Sie sich von einem Rechtsstreitberater der Vereinigung UFC Que Choisir helfen.
Italiano :
Se avete una controversia con un professionista o un problema di consumo, chiedete aiuto a un consulente per le controversie di UFC Que Choisir.
Espanol :
Si tiene un litigio con un profesional o un problema de consumo, pida ayuda a un asesor en litigios de UFC Que Choisir.
