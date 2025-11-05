Permanence UFC Que Choisir Place des Etats-Généraux Lambesc

Permanence UFC Que Choisir Place des Etats-Généraux Lambesc mercredi 5 novembre 2025.

Permanence UFC Que Choisir

Mercredi 5 novembre 2025 de 9h à 12h. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-05 09:00:00

fin : 2025-11-05 12:00:00

2025-11-05

Si vous avez un litige avec un professionnel ou un problème de consommation, faites-vous aider par un conseiller litige de l’association UFC Que Choisir.

Rencontre, discussion et aide à la solution à envisager pour résoudre le litige. .

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 74 57

English :

If you have a dispute with a professional or a consumer problem, get help from a UFC Que Choisir dispute advisor.

German :

Wenn Sie einen Rechtsstreit mit einem Gewerbetreibenden oder ein Verbraucherproblem haben, lassen Sie sich von einem Rechtsstreitberater der Vereinigung UFC Que Choisir helfen.

Italiano :

Se avete una controversia con un professionista o un problema di consumo, chiedete aiuto a un consulente per le controversie di UFC Que Choisir.

Espanol :

Si tiene un litigio con un profesional o un problema de consumo, pida ayuda a un asesor en litigios de UFC Que Choisir.

L’événement Permanence UFC Que Choisir Lambesc a été mis à jour le 2025-10-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc