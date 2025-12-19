Permanence UFC Que Choisir, Place des Etats-Généraux Lambesc

Permanence UFC Que Choisir

Mercredi 4 février 2026 de 9h à 12h. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 09:00:00

fin : 2026-02-04 12:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Si vous avez un litige avec un professionnel ou un problème de consommation, faites-vous aider par un conseiller litige de l’association UFC Que Choisir.

Rencontre, discussion et aide à la solution à envisager pour résoudre le litige. .

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 74 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you have a dispute with a professional or a consumer problem, get help from a UFC Que Choisir dispute advisor.

L’événement Permanence UFC Que Choisir Lambesc a été mis à jour le 2025-12-19 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc