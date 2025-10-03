Permanence « Vive le weekend » à l’hors-loge Najac

Permanence « Vive le weekend » à l’hors-loge Najac vendredi 3 octobre 2025.

Permanence « Vive le weekend » à l’hors-loge

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-03

fin : 2026-06-26

2025-10-03

Rendez-vous tous les vendredis (hors événements) au local de l’hors-loge pour partager un moment convivial en bonne compagnie pour fêter l’arrivée du week-end !

Permanence vive le week-end à l’horloge

C’est la fin de semaine, vive le week-end, voici la permanence du vendredi à partir de 19h00 !

Tous les vendredis venez vous retrouver à l’horloge, discuter, boire un verre, échanger.

Apportez un petit bout de grignotage de votre choix (fromage, charcuterie, chips, gâteau etc et venez confectionner une plancha à partager)

lieu : au local 11 rue de la loge

Date : tous les vendredis soir sauf si événement

Horaire à partir de 19h00

renseignements hors.loge.asso@gmail.com .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com

English :

Join us every Friday (excluding events) at the hors-loge to share a convivial moment in good company and celebrate the arrival of the weekend!

German :

Wir treffen uns jeden Freitag (außer bei Veranstaltungen) im Hors-loge-Lokal, um in netter Gesellschaft einen geselligen Moment zu teilen und den Beginn des Wochenendes zu feiern!

Italiano :

Ritrovo ogni venerdì (esclusi gli eventi) all’hors-loge per un incontro amichevole per festeggiare l’arrivo del weekend!

Espanol :

Reúnase todos los viernes (excepto eventos) en el hors-loge para celebrar amistosamente la llegada del fin de semana

