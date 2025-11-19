Permanence Wipsee CafeMusic Mont-de-Marsan
Permanence Wipsee CafeMusic Mont-de-Marsan mercredi 19 novembre 2025.
Permanence Wipsee
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
La Maison de l’Europe des Landes WIPSEE sera présente au CaféMusic le 19 novembre pour présenter ses services et projets
– Cité des langues à partir de 6 ans
– Mobilité européenne
– Campus du volontariat (stages, service civique, volontariat, bénévolat)
– Accompagnement projets de jeunes .
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
English : Permanence Wipsee
German : Permanence Wipsee
Italiano :
Espanol : Permanence Wipsee
L’événement Permanence Wipsee Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Mont-de-Marsan