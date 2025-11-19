Permanence Wipsee CafeMusic Mont-de-Marsan

Permanence Wipsee CafeMusic Mont-de-Marsan mercredi 19 novembre 2025.

Permanence Wipsee

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

La Maison de l’Europe des Landes WIPSEE sera présente au CaféMusic le 19 novembre pour présenter ses services et projets

– Cité des langues à partir de 6 ans

– Mobilité européenne

– Campus du volontariat (stages, service civique, volontariat, bénévolat)

– Accompagnement projets de jeunes .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

English : Permanence Wipsee

German : Permanence Wipsee

Italiano :

Espanol : Permanence Wipsee

L’événement Permanence Wipsee Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Mont-de-Marsan