Permanences : accès aux droits des étrangers Médiathèque Françoise Sagan Paris

Besoin d’aide pour connaître vos droits et résoudre vos difficultés administratives ? Les bénévoles de l’association Fasti sont là pour vous aider et répondre à vos questions.

Les permanences sont à destination des personnes étrangères ayant besoin d’information et d’aide dans leurs parcours concernant l’accès au droit, voir rencontrant des difficultés d’ordre juridiques ou administratifs.

L’accès est gratuit et sans rendez-vous.

Informations pratiques

Permanences tous les mercredis de 13h30 à 16h30 au 4ème étage de la médiathèque

Rendez-vous avec une nouvelle permanence d’accès au droit des étrangers, en collaboration avec la Fasti.

Du mercredi 29 octobre 2025 au mercredi 28 janvier 2026 :

mercredi

de 13h30 à 16h30

gratuit

Les permanences se déroulent dans le bureau de proximité du 4ème étage de la médiathèque

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/