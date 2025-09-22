Permanences de Cégolène Frisque – Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze Direction des Quartiers Ouest Rennes

Permanences de Cégolène Frisque – Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze Direction des Quartiers Ouest Rennes lundi 22 septembre 2025.

Permanences de Cégolène Frisque – Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze Direction des Quartiers Ouest Rennes 22 septembre – 16 décembre Ille-et-Vilaine

Permanences de l’Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze

Rencontrez Cégolène Frisque, Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze, durant plusieurs permanences :

**LUNDI 22 SEPTEMBRE**

**16h – 17h**

**ESPACE SOCIAL COMMUN**

25 rue Noël Blayau

Bureau au rez-de-chaussée

**MARDI 14 OCTOBRE**

**15h30 -16h30**

**DIRECTION DE QUARTIERS OUEST**

39 rue Jules Lallemand

Bureau au rez-de-chaussée

**LUNDI 17 NOVEMBRE**

**16h30 -17h30**

**MAISON MARION DU FAOUËT**

10 Allée Marion du Faouët

Bureau 1er étage

**MARDI 16 DECEMBRE**

**17h-18h**

**PAVILLON COURROUZE**

40 rue des Munitionnettes

Espace d’information et de concertation

Les permanences seront visibles sur la page :

[https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze](https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze)

sur le site des structures, la veille dans le journal Ouest-France

Possibilité de contacter le secrétariat au 02.23.62.13.74 / Contact : [mc.beunard@ville-rennes.fr](mailto:mc.beunard@ville-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-22T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-12-16T18:00:00.000+01:00

1

02.23.62.13.74 mc.beunard@ville-rennes.fr

Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine