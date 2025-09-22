Permanences de Cégolène Frisque – Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze Direction des Quartiers Ouest Rennes
Permanences de l’Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze
Rencontrez Cégolène Frisque, Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze, durant plusieurs permanences :
**LUNDI 22 SEPTEMBRE**
**16h – 17h**
**ESPACE SOCIAL COMMUN**
25 rue Noël Blayau
Bureau au rez-de-chaussée
**MARDI 14 OCTOBRE**
**15h30 -16h30**
**DIRECTION DE QUARTIERS OUEST**
39 rue Jules Lallemand
Bureau au rez-de-chaussée
**LUNDI 17 NOVEMBRE**
**16h30 -17h30**
**MAISON MARION DU FAOUËT**
10 Allée Marion du Faouët
Bureau 1er étage
**MARDI 16 DECEMBRE**
**17h-18h**
**PAVILLON COURROUZE**
40 rue des Munitionnettes
Espace d’information et de concertation
Les permanences seront visibles sur la page :
[https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze](https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze)
sur le site des structures, la veille dans le journal Ouest-France
Possibilité de contacter le secrétariat au 02.23.62.13.74 / Contact : [mc.beunard@ville-rennes.fr](mailto:mc.beunard@ville-rennes.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-22T16:00:00.000+02:00
Fin : 2025-12-16T18:00:00.000+01:00
02.23.62.13.74 mc.beunard@ville-rennes.fr
Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine