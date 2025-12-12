Permanences de Cégolène Frisque – Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Rennes
Permanences de l’Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze
**Rencontrez Cégolène Frisque**, Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze, durant plusieurs permanences :
**MARDI 16 DECEMBRE 2025 (17h-18h) – PAVILLON COURROUZE**
40 rue des Munitionnettes – Espace d’information et de concertation
**LUNDI 19 JANVIER 2026 (16h-17h) – ESPACE SOCIAL COMMUN**
25 rue Noël Blayau – Bureau au rez-de-chaussée
**MARDI 10 FEVRIER 2026 (15h30-16h30) – DIRECTION DE QUARTIERS OUEST**
39 rue Jules Lallemand – Rez-de-chaussée
Les permanences seront visibles sur la page :
[https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze](https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze)
sur le site des structures, la veille dans le journal Ouest-France
Possibilité de contacter le secrétariat au 02.23.62.13.74 / Contact : [mc.beunard@ville-rennes.fr](mailto:mc.beunard@ville-rennes.fr)
Début : 2025-12-16T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-10T16:30:00.000+01:00
02.23.62.13.74 mc.beunard@ville-rennes.fr
Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze 39 rue jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine