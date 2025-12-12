Permanences de Cégolène Frisque – Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Rennes 16 décembre 2025 – 10 février 2026 Ille-et-Vilaine

Permanences de l’Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze

**Rencontrez Cégolène Frisque**, Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée au quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze, durant plusieurs permanences :

**MARDI 16 DECEMBRE 2025 (17h-18h) – PAVILLON COURROUZE**

40 rue des Munitionnettes – Espace d’information et de concertation

**LUNDI 19 JANVIER 2026 (16h-17h) – ESPACE SOCIAL COMMUN**

25 rue Noël Blayau – Bureau au rez-de-chaussée

**MARDI 10 FEVRIER 2026 (15h30-16h30) – DIRECTION DE QUARTIERS OUEST**

39 rue Jules Lallemand – Rez-de-chaussée

Les permanences seront visibles sur la page :

[https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze](https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze)

sur le site des structures, la veille dans le journal Ouest-France

Possibilité de contacter le secrétariat au 02.23.62.13.74 / Contact : [mc.beunard@ville-rennes.fr](mailto:mc.beunard@ville-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-16T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-10T16:30:00.000+01:00

1

02.23.62.13.74 mc.beunard@ville-rennes.fr

Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze 39 rue jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine