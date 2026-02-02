Permanences de la MEF O’Bar à Thym Louzy

Permanences de la MEF

O’Bar à Thym 4 Rue de la Mairie Louzy Deux-Sèvres

Début : 2026-02-05

fin : 2026-05-07

2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02 2026-05-07 2026-06-11

À partir du mois de janvier la MEF (maison de l’emploi et de la formation du Thouarsais) sera présente un jeudi par mois au bar à Thym pour vous accueillir. Besoin de conseils sur la reconversion professionnelle, l’orientation ou l’emploi… Notre conseillère ERIP sera là pour vous rencontrer et échanger .

O’Bar à Thym 4 Rue de la Mairie Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 53 63 75

English : Permanences de la MEF

Starting in January, the MEF (Maison de l’Emploi et de la Formation du Thouarsais) will be on hand one Thursday a month at the Bar à Thym to welcome you. Our ERIP advisor will be there to meet you.

