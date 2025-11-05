Permanences de l’ATC à l’Office de Tourisme Place de l’Église Sennecey-le-Grand

Permanences de l’ATC à l’Office de Tourisme

Place de l’Église Office de Tourisme Entre Saône et Grosne Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

2025-11-05

Routes du Monde ATC Bourgogne Franche-Comté

L’association Routes du Monde ATC vous propose ses permanences à l’Office de Tourisme, le premier mercredi de chaque mois, de 14h à 17h.

Ces permanences sont animées par Marie Lou Chevaux, correspondante locale 71 et animatrice randonnée.

Prochaine permanence mercredi 5 novembre à 14h. .

+33 6 82 79 95 97 atcdijon@gmail.com

English :

German :

