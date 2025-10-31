Permanences de l’ERIP Bonnat

Permanences de l’ERIP

Le chai Bonnat Creuse

Début : 2025-12-10

fin : 2026-02-18

2025-12-10 2026-01-07 2026-01-21 2026-02-04 2026-02-18

10h 12h

Les ERIP sont des structures régionales qui proposent un accès simplifié à l’information sur la formation, la recherche d’emploi, la validation des acquis de l’expérience (VAE), les métiers…

Gratuites, ces permanences s’adressent à toute personne, quel que soit son âge, qu’elle soit scolarisée, salariée, en recherche d’emploi ou employeuse

SUR RDV

— >Le Chai .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

