Permanences de l’ERIP Bonnat
Permanences de l’ERIP Bonnat mercredi 10 décembre 2025.
Permanences de l’ERIP
Le chai Bonnat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2025-12-10 2026-01-07 2026-01-21 2026-02-04 2026-02-18
Permanences de l’ERIP
10h 12h
Les ERIP sont des structures régionales qui proposent un accès simplifié à l’information sur la formation, la recherche d’emploi, la validation des acquis de l’expérience (VAE), les métiers…
Gratuites, ces permanences s’adressent à toute personne, quel que soit son âge, qu’elle soit scolarisée, salariée, en recherche d’emploi ou employeuse
Gratuit
SUR RDV
— >Le Chai .
Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
English : Permanences de l’ERIP
German : Permanences de l’ERIP
Italiano :
Espanol : Permanences de l’ERIP
L’événement Permanences de l’ERIP Bonnat a été mis à jour le 2025-10-30 par Portes de la Creuse en Marche