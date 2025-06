Permanences des samedis au Talus Le Talus Marseille 12e Arrondissement 28 juin 2025 17:00

Bouches-du-Rhône

Permanences des samedis au Talus Samedi 28 juin 2025 de 16h à 20h.

Samedi 5 juillet 2025 de 17h à 21h.

Samedi 12 juillet 2025 de 17h à 21h.

Samedi 19 juillet 2025 de 17h à 21h.

Samedi 26 juillet 2025 de 17h à 21h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Cet été, les samedis, le Talus ouvre ses portes pour des permanences pour tou·te·s !

Viens flâner dans le jardin, jouer à la pétanque ou juste profiter du lieu pour te détendre.

Buvette ouverte, on prévoit de quoi vous régaler les papilles !

Samedi 28 juin

De 16hà 19h Atelier d’impro théâtre avec Bastien

Infos et inscriptions bastien.impro@gmail.com







Le Talus 603 Rue Saint Pierre

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

English :

This summer, on Saturdays, the Talus opens its doors to everyone!

Come and take a stroll in the garden, play a game of pétanque or just relax and unwind.

With the refreshment bar open, we’re planning to treat your taste buds!

German :

Diesen Sommer öffnet der Talus samstags seine Türen für Sprechstunden für alle!

Komm und schlendere durch den Garten, spiele Boule oder genieße einfach den Ort, um dich zu entspannen.

Wir haben auch eine kleine Bar für Sie geöffnet, damit Sie Ihren Gaumen verwöhnen können!

Italiano :

Quest’estate, il sabato, il Talus apre le sue porte per sessioni di drop-in per tutti!

Venite a fare una passeggiata in giardino, a giocare una partita a pétanque o semplicemente a rilassarvi.

Il bar è aperto e c’è molto da gustare!

Espanol :

Este verano, los sábados, el Talus abre sus puertas a todo el mundo

Pasee por el jardín, juegue a la petanca o simplemente relájese.

El bar de refrescos está abierto, ¡y hay mucho para tentar a tus papilas gustativas!

