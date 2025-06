Permanences d’inscriptions ASC Judo-Jujitsu-Taïso – Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Chantepie 25 juin 2025

Permanences d’inscriptions ASC Judo-Jujitsu-Taïso Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Chantepie 25 juin – 6 septembre

Nous ouvrons des créneaux d’inscriptions pour la saison 2025/2026 à venir, ouverts à tous les intéressés

Bonjour à tous,

Pour cette fin de saison ainsi qu’en début de saison prochaine, nous ouvrons des créneaux d’inscirptions pour la saison 2025-2026. Ces créneaux sont déstinés à toutes le personnes non-membres potentiellement intéressés pour la saison prochaine, ainsi que tous les membres souhaitant se réinscrirent.

Les inscriptions seront possibles :

mercredi 25 juin 11h-12h et 16h-18h

samedi 28 juin 15h30-16h30

Mercredi 03 septembre 16h30-18h

samedi 06 septembre= stand au forum des associations

rentrée adulte = lundi 1er septembre

rentrée enfant = mercredi 10 septembre

Ces créneaux auront lieux au Dojo, dans la salle des Joutes du complexe des deux ruisseaux à Chantepie.

Cotisations (licence comprise)

2020-2021 160€

2019 2012 165€

2011 et avant 175€

Plus d’informations sur notre site :

[https://judo-chantepie.ffjudo.com](https://judo-chantepie.ffjudo.com)

A bientôt !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-25T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-06T12:00:00.000+02:00

info.ascjudo@gmail.com

Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie 19 avenue des deux ruisseaux, Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine