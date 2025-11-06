Permanences d’inscriptions aux Repas festifs seniors CCAS de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 14:00 – 17:30

Gratuit : non Sur inscription, tarification en fonction des ressources Sur inscription, tarification en fonction des ressources Senior

Les repas festifs à l’intention des seniors nantais auront lieu du 2 au 17 décembre. Au programme : déjeuner et après-midi musical et dansantLes inscriptions sont ouvertes du 13 octobre au 7 novembre, au CCAS ainsi que sur les différents quartiers nantais : SUDMardi 2 décembre à 12hRestaurant intergénérationnel Pirmil (6 rue Laurent Bonnevay)Inscriptions sur place : jeudi 16 octobre de 14h30 à 16h et mardi 28 octobre de 9h30 à 11h NORDMercredi 3 décembre à 12hRestaurant intergénérationnel Bout des Landes (6 bis rue de Concarneau)Inscriptions sur place : jeudi 16 octobre de 14h30 à 16h et mardi 28 octobre de 9h30 à 11h Mardi 16 décembre à 12hRestaurant intergénérationnel Malville (31 rue de Malville)Inscriptions sur place : jeudi 16 octobre de 14h30 à 16h et mardi 28 octobre de 9h30 à 11h COEUR DE VILLEVendredi 5 décembre à 12hSalon Mauduit, pôle associatif Désiré Colombe (8 rue Arsène Leloup)Inscriptions sur place : mardi 21 octobre de 14h30 à 16h et jeudi 6 novembre de 9h30 à 11h ESTJeudi 4 décembre à 12h Restaurant intergénérationnel Port Boyer (4 rue de la Turballe)Inscriptions sur place : jeudi 16 octobre de 14h30 à 16h et mardi 28 octobre de 9h30 à 11h Mardi 9 décembre à 12hRestaurant intergénérationnel Croissant (27 rue du Croissant)Inscriptions sur place : jeudi 16 octobre de 14h30 à 16h et mardi 28 octobre de 9h30 à 11h Mercredi 17 décembre à 12hSalle du Radar (24 boulevard Henri Dunant)Inscriptions à la Maison de quartier Bottière (147 route de Sainte-Luce) : mercredi 15 octobre de 9h30 à 11h et jeudi 30 octobre de 14h30 à 16h OUESTVendredi 12 décembre à 12hSalle de l’Égalité (6 boulevard Léon Jouhaux)Inscriptions à la Maison des Habitants et du Citoyen (1 square des Lauriers) : mardi 14 octobre de 9h30 à 11h et jeudi 23 octobre de 14h30 à 16h

CCAS de Nantes Nantes 44000

02 40 99 28 10