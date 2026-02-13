Permanences du Barreau de Bordeaux, Bâtiment Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles

Permanences du Barreau de Bordeaux Vendredi 6 mars, 14h00 Bâtiment Pierre Mendès France Gironde

Gratuit, sur rendez-vous

Début : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Des avocats du Barreau de Bordeaux tiendront des permanences en droit, au Point justice de Saint-Médard-en-Jalles.

Des créneaux de 30 minutes sont proposés sur la demi-journée. Les rendez-vous sont exclusivement réservés aux femmes, notamment celles qui peuvent être victimes de violences, afin de les informer, les accompagner et les orienter dans leurs démarches.

Découvrez tout le programme de Mars aux couleurs de toutes les femmes à Saint-Médard-en-Jalles.

Bâtiment Pierre Mendès France square de 19 mars 1962, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion de la Journée international des droits des femmes, et du programme Mars aux couleurs de toutes les femmes, des permanences supplémentaires se tiendront au Point justice.

