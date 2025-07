Permanences du CDAS L’Escale Bruz

Ce service du Département d'Ille-et-Vilaine, accompagne les habitants dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. Sur rendez-vous

Ce service du Département d’Ille-et-Vilaine, accompagne les habitants dans plusieurs domaines de la vie quotidienne :

* **Enfance et éducation** : prévention, aide aux parents, protection de l’enfance en danger.

* **Insertion sociale et professionnelle** : aides financières, logement, suivi pour l’insertion sociale et professionnelle.

* **Santé** : vaccinations, éducation pour la santé, consultations en Protection maternelle et infantile (Pmi).

* **Aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap** : services adaptés et des solutions de soutien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-21T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-21T17:30:00.000+02:00

02 22 93 68 40

L’Escale 13 place du Vert Buisson 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine