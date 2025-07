Permanences du CIDFF L’Escale Bruz

mardi 22 juillet 2025.

Permanences du CIDFF L’Escale Bruz Mardi 22 juillet, 13h30 Ille-et-Vilaine

Sur rendez-vous

Les juristes du Cidff d'Ille-et-Vilaine répondent confidentiellement et gratuitement sur vos droits.

Les juristes du Cidff d’Ille-et-Vilaine répondent confidentiellement et gratuitement sur :

* **Le droit de la famille** (séparations de couple, garde d’enfant, pension alimentaire, violences intra-familiales, violences conjugales…).

* **Les situations de violences** sexistes, psychologiques, physiques et sexuelles.

* Le **droit du travail** (uniquement sur ces 3 situations : harcèlement, rupture du contrat de travail, congé parental).

* Le **droit des étrangers** (droit de séjour et droit de la famille).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-22T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-22T16:30:00.000+02:00

02 99 30 80 89

L’Escale 13 place du Vert Buisson 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine