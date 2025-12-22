Permanences et conseils pour vos projets de rénovation, Mairie Anost
Permanences et conseils pour vos projets de rénovation
Mairie Le bourg Anost Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-01-08 09:30:00
fin : 2026-02-26 12:00:00
2026-01-08 2026-02-26 2026-03-26 2026-05-28 2026-06-25 2026-09-10 2026-10-08 2026-11-26
Vous avez un projet de rénovation énergétique, de réhabilitation de votre logement, d’adaptation à la perte d’autonomie dans une commune du Grand Autunois Morvan ?
Des permanences sont organisées sur Rendez-vous à Anost, Autun, Couches, Etang-sur-Arroux et Epinac.
Informations et conseils GRATUITS neutres et indépendants auprès de professionnels spécialisés.
RDV en ligne sur le site de la CCGAM ou par téléphone. .
