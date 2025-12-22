Permanences et conseils pour vos projets de rénovation, Mairie Anost

Permanences et conseils pour vos projets de rénovation

Mairie Le bourg Anost Saône-et-Loire

Début : 2026-01-08 09:30:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

2026-01-08 2026-02-26 2026-03-26 2026-05-28 2026-06-25 2026-09-10 2026-10-08 2026-11-26

Vous avez un projet de rénovation énergétique, de réhabilitation de votre logement, d’adaptation à la perte d’autonomie dans une commune du Grand Autunois Morvan ?

Des permanences sont organisées sur Rendez-vous à Anost, Autun, Couches, Etang-sur-Arroux et Epinac.

Informations et conseils GRATUITS neutres et indépendants auprès de professionnels spécialisés.

RDV en ligne sur le site de la CCGAM ou par téléphone. .

Mairie Le bourg Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28

