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Permanences et conseils pour vos projets de rénovation Mairie Anost

jeudi 10 septembre 2026 · Mairie · Anost

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Mairie
Adresse
Le bourg
Ville
71550 Anost
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Anost

Permanences et conseils pour vos projets de rénovation

Mairie Le bourg Anost Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:30:00
fin : 2026-11-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-10 2026-10-08 2026-11-26

Vous avez un projet de rénovation énergétique, de réhabilitation de votre logement, d’adaptation à la perte d’autonomie dans une commune du Grand Autunois Morvan ?
Des permanences sont organisées sur Rendez-vous à Anost, Autun, Couches, Etang-sur-Arroux et Epinac.
Informations et conseils GRATUITS neutres et indépendants auprès de professionnels spécialisés.
RDV en ligne sur le site de la CCGAM ou par téléphone.   .

Mairie Le bourg Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28 

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English : Permanences et conseils pour vos projets de rénovation

L’événement Permanences et conseils pour vos projets de rénovation Anost a été mis à jour le 2026-01-01 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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