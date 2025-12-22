Permanences et conseils pour vos projets de rénovation, place Charles de Gaulle Épinac
Permanences et conseils pour vos projets de rénovation
place Charles de Gaulle Espace France Services Épinac Saône-et-Loire
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-01-20 09:30:00
fin : 2026-01-20 12:30:00
Date(s) :
2026-01-20 2026-03-10 2026-04-28 2026-05-12 2026-06-09 2026-11-10 2026-12-08
Vous avez un projet de rénovation énergétique, de réhabilitation de votre logement, d’adaptation à la perte d’autonomie dans une commune du Grand Autunois Morvan ?
Des permanences sont organisées sur Rendez-vous à Anost, Autun, Couches, Etang-sur-Arroux et Epinac.
Informations et conseils Gratuit neutres et indépendants auprès de professionnels spécialisés.
RDV en ligne sur le site de la CCGAM ou par téléphone. .
place Charles de Gaulle Espace France Services Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 52
