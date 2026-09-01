Permanences et conseils pour vos projets de rénovation Espace France Services Étang-sur-Arroux
jeudi 10 septembre 2026 · Espace France Services · Étang-sur-Arroux
Informations pratiques
Étang-sur-Arroux
Permanences et conseils pour vos projets de rénovation
Espace France Services 2 bis rue d’Autun Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-10 17:00:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-10-08 2026-11-26
Vous avez un projet de rénovation énergétique, de réhabilitation de votre logement, d’adaptation à la perte d’autonomie dans une commune du Grand Autunois Morvan ?
Des permanences sont organisées sur Rendez-vous à Anost, Autun, Couches, Etang-sur-Arroux et Epinac.
Informations et conseils Gratuit neutres et indépendantsauprès de professionnels spécialisés.
RDV en ligne sur le site de la CCGAM ou par téléphone. .
Espace France Services 2 bis rue d’Autun Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28
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English : Permanences et conseils pour vos projets de rénovation
L’événement Permanences et conseils pour vos projets de rénovation Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-01-01 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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