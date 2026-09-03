Permanences France Services Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Permanences France Services

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 14:00:00

fin : 2026-09-10 17:00:00

Date(s) :

2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26 2026-12-03 2026-12-10 2026-12-17

Pour un accompagnement au quotidien dans vos démarches administratives avec France Services.

Accès gratuit.

Information et inscription via le mail andernos@france-services.gouv.fr ou au 05.35.07.00.25

Retrouvez le détail des ateliers sur www.andernos.fr .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 07 00 25 andernos@france-services.gouv.fr

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English : Permanences France Services

L’événement Permanences France Services Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains