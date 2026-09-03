Permanences France Services Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
jeudi 3 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Permanences France Services
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 14:00:00
fin : 2026-09-10 17:00:00
Date(s) :
2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26 2026-12-03 2026-12-10 2026-12-17
Pour un accompagnement au quotidien dans vos démarches administratives avec France Services.
Accès gratuit.
Information et inscription via le mail andernos@france-services.gouv.fr ou au 05.35.07.00.25
Retrouvez le détail des ateliers sur www.andernos.fr .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 07 00 25 andernos@france-services.gouv.fr
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L’événement Permanences France Services Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
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