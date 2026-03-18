Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault Médiathèque Georges Rouault Châtellerault
Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault Médiathèque Georges Rouault Châtellerault jeudi 26 mars 2026.
Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault
Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Les animateurs du 4 proposent des temps d’information anonymes, libres et gratuits à destination des 15-30 ans. Nous renseignons sur toutes les thématiques de l’information jeunesse: l’orientation (dont Parcoursup ), le logement, l’accès aux droits, l’engagement, la mobilité locale et internationale, et les bons plans pour prendre soin de soi et de sa santé. .
Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr
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English : Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault
L’événement Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne