Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Les animateurs du 4 proposent des temps d’information anonymes, libres et gratuits à destination des 15-30 ans. Nous renseignons sur toutes les thématiques de l’information jeunesse: l’orientation (dont Parcoursup ), le logement, l’accès aux droits, l’engagement, la mobilité locale et internationale, et les bons plans pour prendre soin de soi et de sa santé. .

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr

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English : Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault

L’événement Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne