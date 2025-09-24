Permanences jardin Médiathèque Luce Courville Nantes

Permanences jardin Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-FullReconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque : semis, fabrication de bacs de culture, création d’un jardin des 5 sens…

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/