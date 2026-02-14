Permanences jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Permanences jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 18 février 2026.

Permanences jardin Mercredi 18 février, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-Full
Reconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque : semis, fabrication de bacs de culture, création d’un jardin des 5 sens…

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
L’association Bio-T-Full anime des ateliers dans le jardin de la médiathèque : semis, fabrication de bacs de culture, création d’un jardin des 5 sens…