Permanences jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Permanences jardin Mercredi 18 février, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-Full

Reconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque : semis, fabrication de bacs de culture, création d’un jardin des 5 sens…

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

