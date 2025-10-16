« Permanences : Là où l’architecture prend le temps et s’invente avec les habitants » ENSAPL Villeneuve-d’Ascq

« Permanences : Là où l'architecture prend le temps et s'invente avec les habitants » Jeudi 16 octobre, 19h30 ENSAPL Nord

Début : 2025-10-16T19:30:00 – 2025-10-16T21:00:00

Fin : 2025-10-16T19:30:00 – 2025-10-16T21:00:00

Permanences :

Là où l’architecture prend le temps et s’invente avec les habitants.

Depuis quatre ans, une expérience singulière se déploie au cœur du bassin minier : la Chaire Acclimater les Territoires Post-Miniers et le Post-Mining Network, expérimentent de nouvelles manières de transformer l’habitat et d’apprendre à partir du territoire. S’installer dans la durée, travailler au rythme du lieu et avec celles et ceux qui l’habitent : telle est l’ambition des permanences architecturales de recherche. Elles envisagent l’architecture comme un commun à construire plutôt qu’un objet à livrer.

Entre immersion sensible et analyse critique, l’exposition invite à explorer ce que peut devenir l’architecture quand elle prend le temps, se partage et s’invente au quotidien.

JNA : Jeudi 16 octobre – 19h30 vernissage – vendredi 17 de 14h à 18h et samedi 18 octobre 2025 de 14h à 17h

Puis du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h jusqu’au vendredi 14 novembre 2025

ENSAPL 2 Rue Verte, 59650 Villeneuve-d'Ascq

©ensapl