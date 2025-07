Permanences licences pour la saison 2025/2026 Handball Club de Valréas (HBCV) Complexe du Vignarès Valréas

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Début : Mercredi 2025-07-16 17:30:00

fin : 2025-07-16 19:00:00

2025-07-16

Venez rencontrer les dirigeants et les entraineurs du Handball Club de Valréas (HBCV) afin d’effectuer vos démarches concernant les licences de la prochaine saison 2025/2026! Attention, nouvelles dates en août!

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Come and meet the managers and trainers of the Handball Club de Valréas (HBCV) to take care of your licensing requirements for the 2025/2026 season! New dates in August!

German :

Kommen Sie zu den Verantwortlichen und Trainern des Handball Club de Valréas (HBCV), um Ihre Lizenzen für die kommende Saison 2025/2026 zu beantragen Achtung, neue Termine im August!

Italiano :

Venite a conoscere i dirigenti e gli allenatori del Valréas Handball Club (HBCV) per scoprire come richiedere la licenza per la stagione 2025/2026! Nuove date in agosto!

Espanol :

¡Ven a conocer a los directivos y entrenadores del Club Balonmano Valréas (HBCV) para informarte de cómo solicitar la licencia para la temporada 2025/2026! ¡Nuevas fechas en agosto!

