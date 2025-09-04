Permanences Mutuelle Communale Mutuale CCAS de Gannat Gannat
Permanences Mutuelle Communale Mutuale CCAS de Gannat Gannat jeudi 6 novembre 2025.
Permanences Mutuelle Communale Mutuale
CCAS de Gannat 14, allée des tilleuls Gannat Allier
Début : 2025-11-06 14:00:00
fin : 2025-11-06 16:00:00
2025-11-06 2025-11-20 2025-12-04 2025-12-18
La mutuelle communale de Gannat, Mutuale, propose des permanences deux jeudis par mois jusqu’au du 18 décembre de 14h à 16h.
CCAS de Gannat 14, allée des tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 74 64 34 f.gueydan@mutuale.fr
English :
Mutuale, Gannat’s local mutual insurance company, will be open two Thursdays a month until December 18, from 2pm to 4pm.
German :
Die kommunale Krankenkasse von Gannat, Mutuale, bietet bis zum 18. Dezember an zwei Donnerstagen im Monat von 14:00 bis 16:00 Uhr Sprechstunden an.
Italiano :
La Mutuale, la compagnia di assicurazione mutualistica locale di Gannat, organizza un orario d’ufficio per due giovedì al mese fino al 18 dicembre, dalle 14.00 alle 16.00.
Espanol :
Hasta el 18 de diciembre, Mutuale, la mutua local de Gannat, abre sus oficinas dos jueves al mes, de 14.00 a 16.00 horas.
L’événement Permanences Mutuelle Communale Mutuale Gannat a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme Val de Sioule